الكرملين: تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية سيكون له عواقب خطيرة [26/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء أن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية غير مرغوب بها وهي تنطوي على عواقب خطيرة للغاية.



وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو كان قد صرح يوم أمس الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحرب على كوريا الشمالية.. مشددا على أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة تشمل إسقاط قاذفات أمريكية استراتيجية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي للشمال.

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