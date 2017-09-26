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قيادة محافظة ريمة تهنئ الرئيس الصماد والشعب اليمني بأعياد الثورة
[26/سبتمبر/2017] ريمة - سبأ:
هنأت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة والمكاتب التنفيذية الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بأعياد ثورتي الـ21 والـ26 من سبتمبر المجيدتين.
وأشار محافظ ريمة حسن العمري إلى أن الإحتفال بهذه الأعياد الوطنية، يؤكد تلاحم الشعب اليمني وصموده في مواجهة التحديات، وخاصة في ظل ما تتعرض له البلاد من عدوان وحصار جائر.
وأشاد بالبطولات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية وكذا إنجازات القوة الصاروخية في ردع قوى العدوان والغزاة.
وأكد أن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان، يعكس وعيه بمخططات العدوان وأنه شعب عصي على الإنكسار مهما تكالبت عليه قوى العدوان.
سبأ