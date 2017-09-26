نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الخطابي بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى كلمة هامة في الحفل الذي اقيم اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس.... الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات.. استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهرا استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهراً اليوم الثلاثاء مدعومة بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع. الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب شنغهاي الصيني سيبج بغرامة 14 ألف دولار عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أندريه فيلاس بواش مدرب فريق شنغهاي سيبج بغرامة 14 ألف دولار بسبب انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام منافسه المحلي قوانغتشو إيفرجراند في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل أسبوعين.