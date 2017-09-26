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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:12:10م
نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الخطابي بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى كلمة هامة في الحفل الذي اقيم اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس....
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كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات..
استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهرا
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهراً اليوم الثلاثاء مدعومة بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع.
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب شنغهاي الصيني سيبج بغرامة 14 ألف دولار
عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أندريه فيلاس بواش مدرب فريق شنغهاي سيبج بغرامة 14 ألف دولار بسبب انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام منافسه المحلي قوانغتشو إيفرجراند في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل أسبوعين.
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  محلي
قيادة محافظة ريمة تهنئ الرئيس الصماد والشعب اليمني بأعياد الثورة
[26/سبتمبر/2017] ريمة - سبأ:
هنأت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة والمكاتب التنفيذية الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بأعياد ثورتي الـ21 والـ26 من سبتمبر المجيدتين.

وأشار محافظ ريمة حسن العمري إلى أن الإحتفال بهذه الأعياد الوطنية، يؤكد تلاحم الشعب اليمني وصموده في مواجهة التحديات، وخاصة في ظل ما تتعرض له البلاد من عدوان وحصار جائر.

وأشاد بالبطولات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية وكذا إنجازات القوة الصاروخية في ردع قوى العدوان والغزاة.

وأكد أن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان، يعكس وعيه بمخططات العدوان وأنه شعب عصي على الإنكسار مهما تكالبت عليه قوى العدوان.
سبأ
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