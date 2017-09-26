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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:12:10م
نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الخطابي بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى كلمة هامة في الحفل الذي اقيم اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس....
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات..
استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهرا
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهراً اليوم الثلاثاء مدعومة بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع.
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب شنغهاي الصيني سيبج بغرامة 14 ألف دولار
عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أندريه فيلاس بواش مدرب فريق شنغهاي سيبج بغرامة 14 ألف دولار بسبب انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام منافسه المحلي قوانغتشو إيفرجراند في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل أسبوعين.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[26/سبتمبر/2017] مسقط - سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (4ر15) نقطة وبنسبة (30ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (12ر5114) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (54ر5129) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(236) ألفًا و(361) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر15) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(637) ألفًا و(825) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (002ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (76ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (239) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (68ر10) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (190) ألف ريال عماني أي ما نسبته (49ر8) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (49) ألف ريال عماني وبنسبة (20ر2) في المائة.
سبأ
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