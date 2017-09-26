انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [26/سبتمبر/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (4ر15) نقطة وبنسبة (30ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (12ر5114) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (54ر5129) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(236) ألفًا و(361) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر15) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(637) ألفًا و(825) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (002ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (76ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (239) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (68ر10) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (190) ألف ريال عماني أي ما نسبته (49ر8) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (49) ألف ريال عماني وبنسبة (20ر2) في المائة.

سبأ