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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:12:10م
نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الخطابي بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى كلمة هامة في الحفل الذي اقيم اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس....
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات..
استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهرا
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهراً اليوم الثلاثاء مدعومة بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع.
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب شنغهاي الصيني سيبج بغرامة 14 ألف دولار
عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أندريه فيلاس بواش مدرب فريق شنغهاي سيبج بغرامة 14 ألف دولار بسبب انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام منافسه المحلي قوانغتشو إيفرجراند في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل أسبوعين.
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  اقتصاد
انخفاض اليورو أمام الدولار مسجلاً أدنى مستوى في شهر بعد أسوأ يوم في 2017
[26/سبتمبر/2017] لندن- سبأ:
انخفض اليورو أمام الدولار مسجلاً أدنى مستوى له في شهر اليوم الثلاثاء بعد أسوأ يوم للعملة الأوروبية الموحدة منذ بداية العام في ظل قلق المستثمرين من أن مباحثات تشكيل ائتلاف حكومي قد تستمر لشهور في ألمانيا ربما تضغط على الاقتصاد وتزيد صعوبة تعزيز التكامل بمنطقة اليورو.

وانخفض اليورو إلى 1.1811 دولار في التعاملات الصباحية في لندن وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس بعدما هبط نحو 0.9 في المائة يوم أمس الاثنين مسجلا أكبر خسارة يومية منذ ديسمبر.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.2092 دولار بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في السابع من سبتمبر الجاري.

واستقر الدولار عند 111.73 ين بعدما هبط في وقت سابق أمام العملة اليابانية مع عودة المخاوف بشأن كوريا الشمالية في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين بيونج يانج وواشنطن.

وكان الين قد حقق مكاسب ضخمة أمام العملة الأمريكية يوم أمس بعدما قال وزير خارجية كوريا الشمالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده وإن بيونج يانج تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة بما في ذلك إسقاط قاذفات أمريكية وإن لم تكن في المجال الجوي لبلاده.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية أعلى مستوياته في 4 أسابيع.

وواصل الدولار النيوزيلندي خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة حيث انخفض 0.6 في المائة إلى 0.7223 دولار أمريكي.
سبأ
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