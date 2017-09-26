انخفاض اليورو أمام الدولار مسجلاً أدنى مستوى في شهر بعد أسوأ يوم في 2017 [26/سبتمبر/2017] لندن- سبأ:

انخفض اليورو أمام الدولار مسجلاً أدنى مستوى له في شهر اليوم الثلاثاء بعد أسوأ يوم للعملة الأوروبية الموحدة منذ بداية العام في ظل قلق المستثمرين من أن مباحثات تشكيل ائتلاف حكومي قد تستمر لشهور في ألمانيا ربما تضغط على الاقتصاد وتزيد صعوبة تعزيز التكامل بمنطقة اليورو.



وانخفض اليورو إلى 1.1811 دولار في التعاملات الصباحية في لندن وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس بعدما هبط نحو 0.9 في المائة يوم أمس الاثنين مسجلا أكبر خسارة يومية منذ ديسمبر.



وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.2092 دولار بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في السابع من سبتمبر الجاري.



واستقر الدولار عند 111.73 ين بعدما هبط في وقت سابق أمام العملة اليابانية مع عودة المخاوف بشأن كوريا الشمالية في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين بيونج يانج وواشنطن.



وكان الين قد حقق مكاسب ضخمة أمام العملة الأمريكية يوم أمس بعدما قال وزير خارجية كوريا الشمالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده وإن بيونج يانج تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة بما في ذلك إسقاط قاذفات أمريكية وإن لم تكن في المجال الجوي لبلاده.



وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية أعلى مستوياته في 4 أسابيع.



وواصل الدولار النيوزيلندي خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة حيث انخفض 0.6 في المائة إلى 0.7223 دولار أمريكي.

سبأ