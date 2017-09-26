وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا [26/سبتمبر/2017] بيونغ يانغ – سبأ:

إعتبر وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أعلن الحرب" على بلاده .. مؤكداً ان بيونغ يانغ مستعدة لاسقاط قاذفات امريكية حتى دون أن تدخل مجالها الجوي.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء عن الوزير الكوري قوله في تصريحات له في نيويورك إن "ترامب زعم أن قيادتنا لن تستمر طويلاً (...) لقد أعلن الحرب على بلادنا".



وأكد ري أنه "على جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) والعالم بأسره ان يتذكروا جيداً أن الولايات المتحدة بدأت بإعلان الحرب على بلادنا".



وأضاف لذلك "سيكون لدينا كل الحق في اتخاذ اجراءات مضادة تشمل الحق في إسقاط القاذفات وحتى وإن كانت خارج حدود مجالنا الجوي" .. معتبراً انه "حينها سيظهر الجواب على سؤال من سيصمد مدة أطول".



وكان ترامب هدد خلال أول خطاب له أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بـ"تدمير كامل" لكوريا الشمالية في حال قررت مواجهة الولايات المتحدة أو أي من حلفائها ووصف زعيمها كيم جونغ-أون بـ"رجل الصاروخ" الذي ينفذ "مهمة انتحارية".



وأشار ري إلى أن خطاب ترامب "إعلان حرب واضح" حتى ولو كان صادراً عن الرئيس الأمريكي، حيث ينص الدستور الأمريكي على أن لدى الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب.



وهيمنت الأزمة النووية المتعلقة بكوريا الشمالية على تجمع قادة العالم هذا العام في الأمم المتحدة، وسط مخاوف من أن يشعل السجال الكلامي الحامي حرباً.



وفجرت كوريا الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة سادس قنبلة نووية فيما اختبرت صواريخ عابرة للقارات.

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