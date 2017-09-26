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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:12:10م
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  اقتصاد
شركة لوكارا الكندية تبيع أكبر ألماسة غير مصقولة في العالم مقابل 53 مليون دولار
[26/سبتمبر/2017] فانكوفر - سبأ:
أكدت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر بكندا أن ألماسة غير مصقولة في حجم كرة التنس اكتشفتها الشركة قبل قرابة عامين بيعت مقابل 53 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها الليلة الماضية، إن جراف دايموندز تاجر الألماس البريطاني الشهير اشترى الألماسة، التي تزن 1109 قراريط وتعد أكبر ألماسة غير مصقولة في العالم، مقابل 47777 دولارا للقيراط وإنه سيجري الآن قطع الألماسة وصقلها.

فيما قال الرئيس التنفيذي ورئيس شركة لوكارا وليام لامب إن السعر الذي دفع يعد "زيادة" عن أعلى سعر تلقته الشركة لشراء الماسة من شركة سوزبي للمزادات في يونيو 2016.

وكان لامب قد راهن على أن المقتنين فاحشي الثراء، الذين يبيعون ويشترون الأعمال الفنية الثمينة بمبالغ قياسية في المزادات، سيفعلون الأمر نفسه مع ألماسة خام.. وفشل الرهان الذي لم يسبق له مثيل عندما لم تصل العروض للسعر الأساسي للمزاد ولم يتم بيع الألماسة.

وقال لامب في يوليو الماضي إن عدم بيع الألماسة كان "شديد الوطأة" على أسهم الشركة التي تراجعت بأكثر من 40 في المائة في العام الماضي.

ويتراوح عمر الألماسة، التي تعرف باسم (أور لايت) باللغة الوطنية في بوتسوانا حيث استخرجتها الشركة الكندية في نوفمبر عام 2015م، بين مليارين ونصف المليار و3 مليارات عام.
سبأ
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