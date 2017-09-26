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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:12:10م
نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الخطابي بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى كلمة هامة في الحفل الذي اقيم اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس....
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كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات..
استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهرا
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهراً اليوم الثلاثاء مدعومة بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع.
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب شنغهاي الصيني سيبج بغرامة 14 ألف دولار
عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أندريه فيلاس بواش مدرب فريق شنغهاي سيبج بغرامة 14 ألف دولار بسبب انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام منافسه المحلي قوانغتشو إيفرجراند في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل أسبوعين.
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  ثقافة
اختيار عبارة (عوالم عائمة) كموضوع لمهرجان الفن المعاصر في ليون بفرنسا بنسخته الـ14
[26/سبتمبر/2017] باريس- سبأ:
أعلن مهرجان الفن المعاصر بفرنسا عن اختيار عبارة (عوالم عائمة) كموضوع لنسخته الرابعة عشرة التي تحتضنها مدينة (ليون) الفرنسية حالياً.

ويعتبر المهرجان أحد أفضل 5 نشاطات من هذا النوع في العالم حيث يشهد مشاركة 90 فنانا فرنسيا وأجنبيا وعددا من النجوم من ضمنهم (دوك آيتكن) من كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) و(أرنستو نتو) من البرازيل.

وقالت مديرة مركز بومبيدو متز ومفوضة المهرجان آما لافين: إن هذا الأخير يسعى إلى حذف الحدود بين الفن والحياة مبينة ان عبارة (عوالم عائمة) تكتسي طابعا شاعريا للمهرجان وهو يوحي بالطبع إلى الماء مثل هذا المسبح الذي تطفو فوقه سلطانيات من الخزف تعزف لحنا خياليا.

كما قام الفنان (ماركو غودينهو) بوضع آلاف الأختام على جدران أحد المباني مع عبارة (مهاجر إلى الأبد) باللغة الانجليزية حيث تبدو هذه الأختام عن بعد وكأنها تشكل سحبا من العصافير.
سبأ
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