اختيار عبارة (عوالم عائمة) كموضوع لمهرجان الفن المعاصر في ليون بفرنسا بنسخته الـ14 [26/سبتمبر/2017] باريس- سبأ:

أعلن مهرجان الفن المعاصر بفرنسا عن اختيار عبارة (عوالم عائمة) كموضوع لنسخته الرابعة عشرة التي تحتضنها مدينة (ليون) الفرنسية حالياً.



ويعتبر المهرجان أحد أفضل 5 نشاطات من هذا النوع في العالم حيث يشهد مشاركة 90 فنانا فرنسيا وأجنبيا وعددا من النجوم من ضمنهم (دوك آيتكن) من كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) و(أرنستو نتو) من البرازيل.



وقالت مديرة مركز بومبيدو متز ومفوضة المهرجان آما لافين: إن هذا الأخير يسعى إلى حذف الحدود بين الفن والحياة مبينة ان عبارة (عوالم عائمة) تكتسي طابعا شاعريا للمهرجان وهو يوحي بالطبع إلى الماء مثل هذا المسبح الذي تطفو فوقه سلطانيات من الخزف تعزف لحنا خياليا.



كما قام الفنان (ماركو غودينهو) بوضع آلاف الأختام على جدران أحد المباني مع عبارة (مهاجر إلى الأبد) باللغة الانجليزية حيث تبدو هذه الأختام عن بعد وكأنها تشكل سحبا من العصافير.

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