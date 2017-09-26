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محافظ الحديدة يهنئ القيادة السياسية بأعياد الثورة الخالدة
[26/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
هنأ محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد ونائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بمناسبة أعياد الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدة.
وعبر المحافظ الهيج عن أحر التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكل أبناء الوطن بهذه المناسبة الوطنية التي يحتفي بها الشعب اليمني وهو يواجه عدوان غاشم وحصار.
وأشار إلى أن الإحتفال بالأعياد الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن، يؤكد رفض الشعب اليمني لكافة أشكال الوصاية والإرتهان التي تسعى قوى العدوان إلى فرضها على اليمن.
وجددت قيادة السلطة المحلية بالحديدة العهد للقيادة السياسية أنها ستظل كما عهدها الجميع وفيًة لهذا الوطن وخدمة أبناءه .. مشيدا بدور أبطال الجيش واللجان الشعبية وصمود الشعب في مواجهة العدوان ، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات الوطنية وقد تحقق للوطن الوطن الأمن والاستقرار.
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