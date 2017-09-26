محافظة إب تحتفي بأعياد الثورة اليمنية الخالدة [26/سبتمبر/2017] إب - سبأ:

أقيم بمحافظة إب اليوم حفل جماهيري بمناسبة العيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر، والعيد 54 لثورة 14 أكتوبر.



وفي الحفل الذي أقيم بملعب الكبسي بمدينة إب هنأ محافظ إب عبد الواحد صلاح المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والشعب اليمني بهذه المناسبات الوطنية التي ضحى من أجلها خيرة رجال اليمن .



وحيا المناضلين الذين فجروا ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة .. مشيرا إلى أن إلى أن محافظة إب كانت وستظل المحافظة السباقة للدفاع عن الوطن وثورته وقدمت الشهداء في سبيل ذلك وفي مقدمتهم الشهيد البطل علي عبد المغني وغيره من الشهداء.



وبين المحافظ صلاح أن الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية هو إحتفاء بأولئك الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الوطن من أجل الحرية ضد قوى العدوان والظلم والجبروت.



ولفت إلى أن الثورة الأم 26 سبتمبر حققت تحولا كبيرا في حياة الشعب اليمني من خلال المنجزات في مختلف مجالات العمل الإجتماعي والإقتصادي والتنموي والسياسي والثقافي ترجمة لأهدافها الستة التي مثلت جوهر الإرادة الوطنية .



وأكد محافظ إب أن احتفالات بلادنا بأعياد الثورة يأتي في ظل ثبات الشعب اليمني وصموده الأسطوري أمام قوى العدوان والإستكبار التي تمتلك أقوى ترسانة .. لافتا إلى أن الشعب اليمني سيفشل رهانات العدوان كونه شعب حر أبي وعصي على الإنكسار.



فيما أكدت كلمة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي ألقاها نصر البعداني أهمية الإحتفال بهذه المناسبات الوطنية، التي تمكن الشعب اليمني خلالها من الإنتصار لإرادته في التخلص من الحكم الرجعي والإستعمار البريطاني.



وأشار إلى أن الشعب اليمني قدم قوافل من الشهداء في سبيل الحرية والثورة والفداء للوطن .. مؤكدا أهمية دور الشباب في الذود عن الوطن تجاه ما يتعرض له من عدوان على مدى عامين ونصف.



بدوره دعا فضيلة العلامة الشيخ مقبل الكدهي في كلمة علماء المحافظة إلى التلاحم والإصطفاف من أجل الانتصار للوطن ودحر العدوان .



وأشاد بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والشرف .. لافتا إلى أن الإحتفاء بهذه المناسبة يؤكد صمود أبناء الشعب اليمني وإستعدادهم التضحية في سبيل الدفاع عن الوطن.



تخلل الحفل الذي حضره وكلاء المحافظة وقيادات المكتب التنفيذي والمجلس المحلي والقيادات الأمنية والعسكرية والمشايخ والأعيان والوجهاء والمثقفين، قصيدة للشاعر عبدالقادر البنا بعنوان " سبتمبر وأكتوبر ".

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