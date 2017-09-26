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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:42:51م
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الرئيس الصماد يتسلم وثيقة العهد المرفوعة من شباب الكشافة والمرشدات
[26/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تسلم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم من وزيري الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والشباب والرياضة حسن زيد وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان وثيقة العهد المكتوبة بالدم والمرفوعة من شباب الكشافة والمرشدات.

وعبرت الوثيقة عن التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكل الأحرار والشرفاء وأبطال الجيش واللجان الشعبية بمناسبة أعياد الثورة اليمنية.

وأشادت الوثيقة ببطولات الجيش واللجان الشعبية وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وصد المعتدين، وصمود الشعب اليمني الذي مثل صفعة قوية في وجه العدوان الغاشم.

واعتبرت الوثيقة وحدة الصف الوطني بين شركاء العمل السياسي عنوانا للنصر بعد أن أسقطت رهان الفتنة والحرب الداخلية .. مباركة خطوات تعزيز الجبهة الداخلية ومؤكدة إستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى يتحقق النصر.

وقد عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن سعادته وتشرفه بتسلم هذه الوثيقة من شباب اليمن الذين تقاطروا إلى الجبهات من كل مديريات وقرى الجمهورية دفاعا عن اليمن وأرضه وحريته وكرامته .

وأكد أن أحد أهم أسباب العدوان السعودي الأمريكي هو إستهداف أحد أركان قوة اليمن المتمثل في مستقبل الشباب الذي عملت الثورات على تحقيقه، فواجهتها المؤامرات وصولا إلى العدوان المباشر الذي جاء وشباب اليمن على وعي تام بحقيقته وخططه وتوجهاته، فكان موقفهم الشجاع والفريد المتجسد في عبارات هذه الوثيقة ومفاهيمها.
سبأ
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