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منظمة الاغاثة الاسلامية تدعم مستشفى مسور بعمران بالأدوية والمستلزمات الطبية
[26/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:
تسلم المستشفى العام ومركز استقبال الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بمديرية مسور محافظة عمران اليوم أدوية ومحاليل طبية ومستلزمات نظافة خاصة بالكوليرا مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية.
وتحتوي الشحنة على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمضادات الحيوية وأدوية خاصة بالإسعافات الأولية ومحاليل طبية، وكذا حقائب صحية خاصة بمرضى الكوليرا.
وفي التسليم أكد مدير عام مستشفى مسور العام الدكتور عبد الله فيصل العفيف ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الكوليرا .. مبيناً أهمية هذه الأدوية في تلبية الاحتياج الكبير لمرضى الكوليرا .
وأشاد بإسهامات منظمة الإغاثة وأعمالها الإنسانية لتخفيف معانات المواطنين جراء انتشار الكوليرا وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
من جانبه، أشار مدير عام مكتب الإغاثة الإسلامية بعمران الدكتور عبد الله الشقاقي إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الكوليرا .. مؤكداً استمرار المنظمة في تقديم المساعدات الإنسانية للمحافظة.
وأوضح أن هذه الأدوية تأتي ضمن المشاريع الإنسانية لمرضى الكوليرا بعمران ومساعدتهم و استجابة للواجب الإنساني والاجتماعي والمناشدات الواسعة لإنقاذ مرضى الكوليرا.
سبأ