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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:42:51م
الرئيس الصماد يحضر الحفل الخطابي بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي الذي أقامته رئاسة الجمهورية بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر واحتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورات اليمنية بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة..
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  محلي
قيادة محافظة المحويت تهنئ بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
[26/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
هنأت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المحويت المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر الخالدة .

وأشارت قيادة السلطة المحلية بالمحويت إلى مكانة الثورة السبتمبرية وأهميتها في تاريخ للشعب اليمني .. مؤكدة إعتزاز أبناء اليمن بالثورة السبتمبرية التي تحل ذكراها هذا العام في ظل ظروف صعبة واستثنائية يعيشها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأشادت بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من بطولات في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وإستقلاله .. مؤكدة وقوف أبناء المحافظة صفا واحدا في مواجهة العدوان ومخططاته.
سبأ
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