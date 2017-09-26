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قيادة محافظة المحويت تهنئ بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
[26/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
هنأت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المحويت المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر الخالدة .
وأشارت قيادة السلطة المحلية بالمحويت إلى مكانة الثورة السبتمبرية وأهميتها في تاريخ للشعب اليمني .. مؤكدة إعتزاز أبناء اليمن بالثورة السبتمبرية التي تحل ذكراها هذا العام في ظل ظروف صعبة واستثنائية يعيشها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
وأشادت بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من بطولات في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وإستقلاله .. مؤكدة وقوف أبناء المحافظة صفا واحدا في مواجهة العدوان ومخططاته.
سبأ