التربية تنفي ماتناقلته عدد من المواقع حول رفع الرسوم الدراسية [26/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نفت وزارة التربية والتعليم ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع رسوم تسجيل الطلاب الدراسية.



وأكد وكيل الوزارة ابراهيم شرف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عدم وجود اي زيادة في رسوم تسجيل الطلاب والتي لا تتجاوز 250 ريال كمشاركة مجتمعية للمدرسة والمجلس المحلي بالمديرية.



وقال انما تناقلته تلك المواقع من أخبار ما هي إلا محض افتراء لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف التعليم في بلادنا.



وأهاب بالجميع تحري الدقة والمصداقية والابتعاد عن المناكفات والدعايات المغرضة الرامية إلى إرباك المشهد التربوي واضعاف الجهود المبذولة لإنجاح واستمرار العملية التعليمية بإعتبارها مسؤولية وطنية سيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا.



ودعا إلى تضافر الجهود والتفاعل الإيجابي من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات في اي مدرسة إن وجدت عبر التواصل مع عمليات وزارة التربية والتعليم على الرقمين " 777276432 أو 01252732 " لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعيدا عن الانجرار وراء الإشاعات والدعايات المغرضة.

سبأ