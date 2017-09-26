[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
هنأت وزارة المالية والوحدات التابعة لها الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني العظيم بمناسبة أعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر و14 أكتوبر .
وأكدت وزارة المالية والوحدات التابعة لها أن الإحتفال بأعياد الثورة يأتي واليمن ما يزال يواجه أعتى عدوان وحصار عرفه التاريخ، رافضا الخنوع لقوى الهيمنة والإستكبار وفاءً لتضحيات المناضلين والشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن .
واعتبرت أن الإحتفال بهذه الأعياد الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة والإستثنائية، يؤكد إستمرار الشعب اليمني في مساره النضالي لتحقيق أهداف ثوراته الخالدة التي قدم في سبيلها التضحيات الجسام من أجل التحرر والإستقلال وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة والعزة.
وأشادت وزارة المالية والوحدات التابعة لها بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة في مواجهة قوى الغزو والعدوان وإفشال مخططاته .. سائلة المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبات على الوطن وقد تحقق له النصر المؤزر.
سبأ