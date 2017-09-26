دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية . الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات.. زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق. القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23 أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.