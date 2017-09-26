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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:43:00م
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محافظ مأرب يهنئ قائد الثورة والرئيس الصماد بأعياد الثورة
[26/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ:
 هنأ محافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد بأعياد ثورتي الـ21 والـ26 من سبتمبر المجيدتين.

وعبر المحافظ مجيديع عن أحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبات الوطنية التي تحل والشعب اليمني يواجه عدوان غاشم وحصار جائر للعام الثالث على التوالي من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وقال "إن ما يعيشه الوطن في ظل هذه الاحتفالات من تجديد لروح الثورات وقيمها وألقها وبهدى من أهدافها العظيمة التي تعملون اليوم على حمل لوائها والدفع بها قدما ومعكم كل الشرفاء من أبناء اليمن يؤكد بجلاء إخلاصكم وديمومة عطائكم وبما يعيد بناء اليمن، بعد النصر المؤزر على العدوان السعودي وعملائه ويضع أسس ومعالم الانطلاق صوب الغد المشرق الذي يلبي تطلعات وطموح الشعب اليمني باستعادة دولتهم من براثن العدوان والمحتلين".

وأشاد محافظ مأرب بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.

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