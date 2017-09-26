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النادي اليمني للتنسيق مع دول بريكس يهنئ الرئيس الصماد بأعياد الثورة
[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 هنأ النادي اليمني للتنسيق مع دول البريكس، الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني بمناسبة الإحتفالات بأعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وأشار رئيس النادي علي إسحاق في برقية التهنئة إلى أن هذه المناسبات تحل على الوطن وهو يواجه أخطر التحديات التي مرت عليه عبر التاريخ من قتل وحصار وتدمير لكل مقدراته الوطنية.

وأوضح أن إحتفال الشعب اليمني بثوراته يأتي في ظل ظروف إستثنائية ومصيرية في غاية الأهمية ومسار نضالي يضع أمام أعين العالم رسالة لا يمكن تجاهلها أو إغفالها لأنها تعكس إرادة شعب وتلهفه إلى الحرية والكرامة.

واعتبر رئيس وأعضاء النادي اليمني للتنسيق مع دول البريكس أن هذه الأعياد الوطنية ثمرة صمود ونضالات الشعب اليمني ونقطة مضيئة نحو تطلعاته ورسالة اعتزاز وشموخ وصمود أمام كل من تسول له نفسه النيل منه.

وأعرب عن التقدير للجهود الجبارة للقيادة السياسية من أجل توحيد الصف وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة المشروع الاستعماري..مؤكدا الوقوف إلى جانبها في التصدي لكل التحديات والعمل لما من شأنه ثبات الجبهة الاقتصادية في وجه العدوان والمساهمة في تعزيز قدرات اليمن الاقتصادية والاستثمارية والتنموية تلبية لتحقيق تطلعات كافة أبناء اليمن في ظل وطن آمن ومستقر.


وحيا النادي اليمني للتنسيق مع دول البريكس أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم أسطورية في مواجهة العدو والدفاع عن الوطن أرضا وإنسانا.

سبأ
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