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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:43:00م
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  محلي
القائم بأعمال محافظ سقطرى يهنئ بمناسبة العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 هنأ القائم بأعمال محافظ سقطرى هاشم سعد السقطري الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بمناسبة أعياد الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وأشار القائم بأعمال محافظ سقطرى إلى أن الإحتفال بالأعياد الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم، يؤكد بما لا يدع مجال للشك رفض الشعب اليمني لكافة أشكال الوصاية والإرتهان الذي تسعى قوى العدوان فرضها على اليمن.

وأشاد بدور أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية في حماية الوطن وترابه الطاهر .. منوها بالصمود الأسطوري الذي جسده الشعب اليمني منذ بداية العدوان وتمسكه بالمبادئ والثوابت الوطنية والوقوف في وجه العدوان بكل قوة وإستبسال.


وجددت قيادة السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى العهد والوفاء للقيادة السياسية العليا أنها ستظل إلى جانبها وتستلهم منها قيم الوفاء والفداء والإخلاص للوطن.. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات الوطنية والوطن ينعم بالأمن والاستقرار.

سبأ
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