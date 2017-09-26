[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
رفعت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ برقية تهنئة للأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر و14 أكتوبر .
وعبرت وزارة الإعلام ووكالة سبأ عن أحر التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبات الوطنية التي تأتي وشعبنا يقدم التضحيات الكبيرة في مواجهة عدوان سافر تجسيدا لقيم التحرر التي حملها ثوار ومناضلي ثورة السادس والعشرين من سبتمبر رافضا الخنوع لقوى الهيمنة والإستكبار.
وأكدتا أن الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تعبيرا عن صمود وتلاحم واصطفاف الشعب اليمني في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده للنيل من وحدته وسيادته واستقلاله.
وأشارت وزارة الإعلام ووكالة سبأ إلى أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مثلت نقطة تحول في مسار النضال الوطني وواحدية الثورة اليمنية 21 سبتمبر و26 سبتمبر و14 أكتوبر.
وأشادتا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف من ملاحم بطولية وصمود أسطوري في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.. سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا إليه من رفعة وتقدم وإنتصار.
سبأ