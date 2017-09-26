عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس اوروبا يندد بالظروف "غير المقبولة" لاحتجاز المهاجرين في اليونان ستراسبورغ - سبـأ:

نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس اوروبا اليوم الثلاثاء بالظروف "غير المقبولة" التي يحتجز فيها الاف المهاجرين في اليونان حيث يعترضون للعنف من الشرطة ويعانون من نقص الغذاء ومياه الشرب في زنزانات مكتظة و"قذرة".



ويقول الخبراء في الهيئة في تقرير أُعد بعد زيارتين الى اليونان في ابريل ويوليو 2016 ان "احتجاز الاشخاص في ظروف مماثلة يمكن أن يشكل معاملة غير انسانية ومهينة وخطرا على الصحة العامة".



وكان ممثلو لجنة مكافحة التعذيب تفقدوا نحو عشرين مخيما ومركزا للشرطة ومركزا حدوديا حيث يحتجز مهاجرون طيلة اسابيع وحتى أشهر. كما تفقدوا "مراكز لتسجيل" الوافدين الجدد في جزيرتين في بحر ايجه.



واشار المفتشون الاوروبيون الى اكتظاظ شديد في مركز موريا للتسجيل في جزيرة ليسبوس، مع وجود نحو ثلاثة الاف مهاجر في يوليو 2016 في حين يتسع المركز لـ1500 شخص . واحصوا داخل مستوعب من 46 مترا مربعا 43 شخصا بينهم أسر مع اطفال صغار ومسنين. كما أحصوا حتى سبعة اشخاص داخل خيمة لشخصين. وتابع التقرير ان هذا الاكتظاظ يؤدي الى التوتر والعنف بين المهاجرين.



ولفتت اللجنة ايضا الى وضع القاصرين غير المصحوبين بذويهم اذ يحظى 500 فقط من أصل ثلاثة آلاف مهاجر دون الـ18 عاما مسجلين في اليونان في يوليو 2016 بمنشآت مؤاتية، في حين أن الباقين محتجزون مع البالغين. وكتب معدو التقرير ان احتجاز مراهقين "طيلة اسابيع واشهر بينما عدد كبير منهم تعرض لصدمات خلال الرحلة امر يصعب استيعابه".



وجمع الوفد ايضا شهادات تفيد بان عناصر من الشرطة تعرضوا لمهاجرين باللكم والركل او قيدوهم الى سياج طيلة الليل عقابا لانهم طالبوا بالماء أو غطاء او فرش.



ويقول خبير في لجنة مكافحة الارهاب وفق وكالة الصحافة الفرنسية ان الصعوبات التي اشارت اليها اللجنة ليست ناجمة بالضرورة عن نقص في الموارد المالية إذ تحظى اليونان بمساعدات اوروبية لاستقبال المهاجرين، بل عن نقص في التنسيق والتنظيم بين مختلف الاجهزة المعنية بالتكفل بالمهاجرين.

سبأ [26/سبتمبر/2017]سبأ