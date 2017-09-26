عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل واشنطن: استفتاء كردستان سيزيد انعدام الاستقرار واشنطن - سبأ:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أصيبت بـ"خيبة أمل عميقة" بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق الاثنين، مؤكدة أن هذا الاستفتاء "سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب" في الإقليم.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت ،وفق ما نقله موقع راديو "سوا" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار حكومة إقليم كرستان إجراء استفتاء أحادي الجانب على الاستقلال اليوم، بما في ذلك في مناطق خارج إقليم كردستان".



وأضافت في بيان أن "العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والشعب التركي لن تتغير على ضوء الاستفتاء غير الملزم الذي جرى اليوم، لكن باعتقادنا فإن هذه الخطوة ستزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب بالنسبة إلى إقليم كردستان وسكانه".



وبحسب البيان فإن الاستفتاء "سيعقد بدرجة كبيرة العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والدول المجاورة".



ولفتت المتحدثة إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش "لم تنته، والتنظيمات المتطرفة تسعى لاستغلال انعدام الاستقرار والخلاف".



وأضافت "نعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف أن ينخرطوا بطريقة بنّاءة في حوار من أجل تحسين مستقبل كل العراقيين"، مشددة على أن "الولايات المتحدة تدعم عراق موحدا وفدراليا وديموقراطيا ومزدهرا".

سبأ [26/سبتمبر/2017]سبأ