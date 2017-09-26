الصين تحذر من أي حرب على شبه الجزيرة الكورية لن يخرج منها أي منتصر بكين - سبأ:

حذرت الصين اليوم الثلاثاء من أن الحرب على شبه الجزيرة الكورية لن يخرج منها أي منتصر.



وجاء تصريح الخارجية الصينية ردا على تصريح لوزير الخارجية في كوريا الشمالية قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحرب على بيونغ يانغ التي تحتفط بحقها في الرد بإجراءات مضادة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ إن بكين تأمل أن يدرك السياسيون في كوريا الشمالية وأمريكا بأن اللجوء إلى الحل العسكري لن يكون مفيدا بأي شكل.



كما أعربت الصين عن عدم استحسانها لتصاعد التراشق اللفظي بين واشنطن وبيونغ يانغ، وفق ما قال لو خلال إفادة صحفية يومية في بكين.

سبأ [26/سبتمبر/2017]سبأ