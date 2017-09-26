عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع الروسية تنفي التقارير حول قصف قواتها مناطق سكنية في إدلب موسكو- سبأ:

نفت وزارة الدفاع الروسية،اليوم، الأنباء التي ذكرها "المرصد السوري"، وتحدثت عن توجيه ضربة جوية روسية ضد مناطق سكنية في إدلب.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الفضائية-الجوية الروسية في سورية، لم تقصف مناطق سكنية. تقارير المرصد، بالإشارة إلى شهود عيان أو متطوعين، ليس لها أساس من الصحة، وتقدم تغطية إعلامية لأعمال المتمردين من تنظيم النصرة والمجموعات التي انضمت إليها".



وأشار المتحدث إلى أن القوات الفضائية الجوية الروسية، قصفت 10 أهداف للإرهابيين في محافظة إدلب، بعد طلعات استطلاعية وجمع معلومات من مصادر أخرى، مؤكدا أن الأهداف التي تم تدميرها بعيدة عن المناطق السكنية.



من جانب آخر، أفادت وسائل اعلام روسية بأن الخبراء العسكريون الروس في سوريا، قاموا ببناء جسر فوق نهر الفرات على بعد عدة كيلو مترات من مدينة دير الزور، لنقل المعدات العسكرية والجنود إلى الضفة الشرقية من النهر.



وقال رئيس خدمة الطرق التابعة لوزارة الدفاع الروسية فلاديمير بوروفتسيف للصحفيين، وفق ما أورده موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني :"إن إنشاء الجسر الصغير تم خلال أقل من يومين، وذلك رغم استمرار إطلاق النار من جانب الإرهابيين".



وأضاف: "استخدمنا طائرات بلا طيار. وأثنا تنفيذ عمليات البناء تعرضنا لسقوط قنابل ومتفجرات، لكن العملية انتهت بدون وقوع إصابات في المواعيد المحددة".



ويبلغ طول الجسر 210 أمتار، ومن الممكن أن يمر عبره 8 آلاف عربة يوميا، بما فيها المدرعات الثقيلة والدبابات ومركبات المشاة القتالية والمنظومات الصاروخية.



وأكد بوروفتسيف أن الجسر سيستخدم أيضا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القرى المحررة وإجلاء الجرحى.

سبأ [26/سبتمبر/2017]سبأ