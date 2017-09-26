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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:22:32ص
دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد
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دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد
[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مبنى الجوازات في منفذ علب وتجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في الربوعة بعسير.

كما كسر الجيش واللجان زحفا للجيش السعودي ومرتزقته على عدد من المواقع في الربوعة بالتزامن مع تمشيط مدفعي وصاروخي وتحليق للطيران الحربي والأباتشي والتجسسي ما أدى

الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

في نجران ضربت المدفعية موقع السديس ،واستهدفت تبة الخشباء ورقابة صلة بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة ،وتم تدمير جرافة تابعة للجيش السعودية بصاروخ موجه في موقع الطلعة ، واستهداف معسكر عاكفة ورقابة الضبعة ورقابة الحماد بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية .

كما ضربت عدد من قذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس بجيزان .

فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود وهم : وكيل رقيب مساعد سعد شعيب المهيمزي الرشيدي ،محمد بن زويد الحسيني الحارثي، سليمان محمد جابر المالكي ، وإصابة كلا من : مسعد محمد السلمي العنزي الجندي الحسين سعد فلقي، عايض بن محمد جسار المشاعبه السبيعي .

وأشار المصدر الى أن صاروخية الجيش اطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في محيط تبة السلطان في الهاملي بمحافظة تعز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم،فيما ضربت المدفعية تجمعات آخرى في السيمن .

كما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في قرية المهيال ومفرق الشراجة بالكدحة ، وتم قنص مرتزق شرق مديرية ذباب ، وقنص آخرين شرق يختل .

وأكد المصدر إطلاق صاروخ الصرخة وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في مدرسة قميح بمنطقة كرش بمحافظة لحج ،وإعطاب آليتين للمرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعا لآلياتهم شمال شرق كهبوب، فيما تم قنص احد المرتزقة في منطقة الساق بعسيلان في شبوة .

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب في الجوف وإعطاب آلية عسكرية لهم وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ،فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في صفر الحنايا بمديرية المتون .

وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة في وادي نملة بحريب نهم .

سبأ
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