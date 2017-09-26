[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول آليات الرقابة المستقلة على أماكن احتجاز الأطفال وتعزيز مفاهيم العدالة التصالحية تنظمها مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان.
الدورة التي تستمر ثلاثة أيام وتقام بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية ومنظمة رعاية الأطفال، تهدف إلى بناء قدرات فريق الرقابة المستقلة في أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار والحديدة حول الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال وإجراءاتها.
كما تهدف إلى تعريف الفريق بآليات نشر التقارير ومتابعة التوصيات وكيفية تطبيق نهج العدالة التصالحية في قضايا الأطفال.
ويتلقى الفريق معارف ومهارات حول النظام الإجرائي لعدالة الأطفال في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتمحورة حول الأطفال وعلاقتها بنظام عدالتهم والرقابة المستقلة على أماكن احتجازهم في المواثيق الدولية وماهية الرقابة ومبرراتها ومنهاجيتها.
سبأ