ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:22:32ص
دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات..
زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط
صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق.
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعمليات متفرقة في تعز
هجوم على مواقع مرتزقة العدوان في مريس بالضالع
"سويا" تدريب فريق الرقابة المستقلة على أماكن احتجاز الأطفال
سول تدعو واشنطن للتهدئة إثر تصاعد التوتر مع بيونغ يانغ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
سول تدعو واشنطن للتهدئة إثر تصاعد التوتر مع بيونغ يانغ
[26/سبتمبر/2017] واشنطن ـ سبأ :


دعت سول الولايات المتحدة الأمريكية لتفادي أي "تصعيد" ردا على "استفزازات" بيونغ يانغ، وذلك في ظل احتمالات أن تقدم كوريا الشمالية على "استفزازات جديدة" على خلفية تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا الاثنين في خطاب أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إنه "من المرجح جدا أن تقدم كوريا الشمالية على استفزازات جديدة".

وتابعت الوزيرة "يجب علينا، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أن نتمكن سويا من إدارة الوضع (...) بطريقة تحول دون مزيد من تصعيد التوترات أو وقوع مواجهات عسكرية عرضية قد تتفاقم سريعا"، مؤكدة في كلمتها أنه "لا يمكن اندلاع حرب جديدة" في شبه الجزيرة الكورية.

وشددت كانغ على أن نظام كيم جونغ-أون يتقدم على ما يبدو "بأسرع من المتوقع" على طريق حيازة رؤوس نووية وصواريخ بالستية قادرة على حملها. وقالت "بيونغ يانغ تقترب بسرعة من هدفها المعلن" بامتلاك صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية وقادرة على بلوغ الولايات المتحدة. مضيفة أن بيونغ يانغ "يجب أن تغيّر سلوكها (...) والخطوة الأولى تكون بوقف الاستفزازات".

ودعت الوزيرة الكورية الجنوبية إلى ممارسة "أقصى الضغوط" على نظام كيم جونغ-أون، وفرض أشد العقوبات عليه كـ"أداة دبلوماسية"، لحمله على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل جعل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بصورة "كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة عنها".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
استشهاد شاب فلسطيني ومقتل 3 إسرائيليين وإصابة رابع في عملية إطلاق نار في القدس
البرلمان العراقي يصوت على قرارات ضد إستفتاء الاكراد للانفصال
هيومن رايتس ووتش : تحالف واشنطن قصف مدنيين في الرقة شمال شرق سورية
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على مناطق في ريف حمص الشرقي
رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة
انقطاع الكهرباء يتسبب في إلغاء عدد من الرحلات بمطار سيدني
صهر ترمب يتداول شؤون البيت الأبيض عبر بريده الالكتروني الخاص(صحيفة)
كندا: لا اقتراحات اميركية باجراء تغييرات في بنود (النافتا)
مرسوم اميركي حول الهجرة يشمل كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني
[26/سبتمبر/2017]
الليلة إنطلاق حملة تغريدات دعما لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم العدوان
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب القراميش بمأرب
[25/سبتمبر/2017]
العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل وسيارة مواطن بمديرية باقم بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by