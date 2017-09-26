محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة من الارشيف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني

صنعاء ـ سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلاً استشهد إثر قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزلهم في قرية الكريفة عزله الذراع بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز.



وأشار المصدر إلى سقوط قذيفة هاون على فناء منزل مواطن جوار المخبز الآلي بالحوبان في مديرية صالة بتعز أدت إلى وقوع أضرار مادية .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم إحداها استهدفت منزل مواطن ، كما شن غارة على منزل مواطن في وادي جيزان بمديرية منبه في محافظة صعدة.



وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارتين على جبال العواضي ومنطقة رشاحة بمديرية كتاف ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



في محافظة مأرب شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية حريب القراميش وأربع غارات على مديرية صرواح ، واستهدف في مديرية نهم بصنعاء منطقة بران بغارتين.



ولفت المصدر إلى أن الطيران السعودي الأمريكي شن ست غارات على مدينة الربوعة في عسير و ثلاث غارات على موقع الطلعة في نجران.

سبأ [26/سبتمبر/2017]سبأ