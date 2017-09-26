عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد شاب فلسطيني ومقتل 3 إسرائيليين وإصابة رابع في عملية إطلاق نار في القدس القدس المحتلة - سبأ:

استشهد شاب فلسطيني وقتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب رابع، في عملية إطلاق نار في القدس المحتلة.



وكانت ناطقة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال "حرس الحدود"، وإصابة جندي رابع، برصاص شاب فلسطيني، على بوابة تابعة لمستوطنة "هار أدار" التي تقع بين قريتي بدّو وقطنة شمال غرب القدس المحتلة، وقرية أبو غوش على أطراف غربي المدينة.



ولفت بيان شرطة الاحتلال إلى أن الشاب الفلسطيني كان أصيب بعيارات نارية من جنود الموقع، وإن اصابته كانت خطيرة وأعلن عن استشهاده، في الوقت الذي فرضت فيه سلطات الاحتلال تعتيما حول هوية القتلى والعملية.



وقالت مصادر فلسطينية، إن آليات وقوات كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال هرعت الى المنطقة وشرعت بفرض طوق عسكري، تمهيدا لاقتحام قرى شمال غرب القدس المحتلة، خاصة بلدتي قطنّة وبدّو.



وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أغلقوا حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس ومنعوا حتى الحالات المرضية من مغادرة القرية.

سبأ [26/سبتمبر/2017]سبأ