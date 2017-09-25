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وزارة التعليم العالي تحذر من التسجيل خارج إطار البوابة الإلكترونية
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيل والقبول في كافة الجامعات والكليات والأكاديميات الأهلية للعام 2017- 2018م يتم حصراً عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد عبر الإنترنت في الجامعات والتخصصات المعتمدة فيها فقط.

ونبهت الوزارة في بلاغ صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أي طالب سيقبل خارج اطار البوابة الإلكترونية يعتبر مفصولاً وستتحمل الجامعة مسؤولية المخالفة والتبعات القانونية المترتبة عليها بما فيها تعويض الطلاب ودفع الغرامات المقررة وفقاً للقانون.

وحذرت الوزارة جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الالتحاق في أي جامعة أو تخصص تم إغلاقه من قبل الوزارة وعدم التسجيل في أي جامعة خارج اطار البوابة الإلكترونية .

وبينت أنها أوقفت بشكل نهائي كافة مكاتب التنسيق المنتشرة في عدد من المديريات والمحافظات وكذلك برامج التعليم عن بعد والتعليم المفتوح في الداخل والخارج نظراً للمخالفات القانونية لتلك المكاتب والبرامج , وعدم استيفائها الشروط والمتطلبات القانونية لتقديم تعليم جامعي حقيقي وفق الأسس والمعايير الأكاديمية حيث يغلب على معظمها طابع الربحية والمتاجرة بالشهادات الجامعية دون أدنى حصيلة علمية ومعرفية.

وأوضحت أن التسجيل والقبول لهذا العام موقوف نهائياً في برامج الدراسات العليا في كافة الجامعات والأكاديميات الأهلية دون استثناء بما فيها البرامج المشتركة مع جامعات خارجية عربية أو أجنبية إلى حين الانتهاء من التقييم عبر مجلس الاعتماد الأكاديمي وإعلان نتائجه وإصدار تراخيص جديدة للجامعات المرخص لها بالتدريس .

وأهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب والطالبات وأولياء الأمور عدم الالتفات إلى الإعلانات المظللة التي تنشرها بعض الجامعات والكليات المخالفة أو التي صدرت قرارات بإغلاقها أو بإغلاق بعض فروعها وبرامجها لمخالفتها للقانون.

وأكدت الوزارة حرصها على دعم المستثمرين في مجال التعليم العالي وتوفير كافة مقومات نجاحه وتطوره.. داعية في الوقت ذاته ملاك ومؤسسي الجامعات الخاصة إدراك أن الاستثمار في مجال التعليم العالي هو أهم وأخطر أنواع الاستثمار, كونه استثمار في بناء البشر ويتعلق بحياة الناس ومستقبلهم باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الدول وتطور الشعوب وتقدمها.

سبـأ
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