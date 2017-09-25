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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:38:40م
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إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته في نجران وعسير
[25/سبتمبر/2017]
نجران - سبأ :

إستهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته وعدد من المواقع في نجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية معسكر عاكفة ورقابة الضبعة ورقابة الحماد .

وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهداف تبة الخشباء ورقابة صلة بنجران، محققا إصابات مباشرة

ولفت المصدر إلى أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت مبنى الجوازات في منفذ علب وتجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في الربوعة بعسير.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف للجيش السعودي ومرتزقته على عدد من المواقع في مدينة الربوعة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .. مشيرا إلى أنه تزامن مع الزحف على الربوعة تمشيط مدفعي وصاروخي وتحليق للطيران الحربي والأباتشي والتجسسي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 6 غارات على مدينة الربوعة.

سبـأ
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