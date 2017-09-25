[25/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ :
أقيم بمدينة ذمار مساء اليوم حفل إيقاد الشعلة إحتفاءً بالعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.
وفي الحفل الذي أقيم على ساحة الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية .. قام وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق بإيقاد الشعلة.
تخلل الحفل أناشيد وطنية وإطلاق الألعاب النارية إبتهاجا بهذه المناسبة، فيما ردد المشاركون هتافات عبرت عن عمق الولاء والوفاء للثورة اليمنية المباركة .
وأشاروا إلى إلى أهمية الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية التي جسدت أروع الملاحم والمآثر البطولية للشعب اليمني، وما سطرته ثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة في مسيرة النضال الوطني والتي توجت بإعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م.
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