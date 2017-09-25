[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
قام عدد من المشائخ والوجاهات القبلية برئاسة رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام اليوم بزيارة للجرحى من أبناء الجيش واللجان الشعبية في إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء.
وأكد المشائخ والوجاهات القبلية خلال الزيارة إستمرار القبائل اليمنية في رفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال .. لافتين إلى أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا.
وأشادوا بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والذين يقدموا أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.
فيما ثمن رجال الجيش واللجان الشعبية زيارة المشائخ والوجاهات القبلية .. مؤكدين صمودهم ومواصلة جهوزيتهم والسير على درب الإباء والتضحية في الدفاع الوطن والثورة السبتمبرية المجيدة مهما بلغت التضحيات.
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