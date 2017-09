Tirs d'artillerie détruisent deux mécanismes militaires de mercenaires à Lahjj [25/سبتمبر/2017]





LAHJJ, 25 Sept. (SABA) –L’armée et les comités populaires ont tiré lundi des obus de l'artillerie en direction d'un rassemblement de mécanismes des mercenaires à l'Est de Kahboub dans la province de Lahjj, anéantissant deux mécanismes militaires.







Une source militaire a indiqué à (SABA) que l'artillerie de l’armée et les comités populaires ont visé d'un rassemblement de mécanismes des mercenaires à l'Est de Kahboub, anéantissant deux appareils militaires des mercenaires.









I T



Saba