Missile al-Sarkha vise des fiefs de mercenaires à Lahjj [25/سبتمبر/2017]





LAHJJ, 25 Sept. (SABA) – La force de missile de l'armée et des comités populaires a largué lundi un missile de type al-Sarkha et tirs de l'artillerie contre des repaires de mercenaires à une école à la région de Karesh dans la province de Lahjj.





Une source militaire a indiqué à (SABA), que le missile a visé par un missile de type al-Sarkha et tirs de l'artillerie des repaires de mercenaires à l'école de Kumaih à la région de Karesh.





La source a confirmé que le missile a touché avec précision sa cible, causant de lourdes pertes aux rangs des mercenaires.













