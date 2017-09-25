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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:51:47م
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تفقد سير حملة منح شهادات الميلاد بمحافظة صنعاء
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء- سبأ :

تفقدت اللجنة الإشرافية التابعة لرئاسة مصلحة الأحوال المدنية اليوم برئاسة نائب مدير الشؤون المالية المقدم علي القيداني، سير حملة منح شهادات الميلاد بمحافظة صنعاء.

وزارت اللجنة ومعها مدير فرع الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد ناجي روضان، المركز بمديرية سنحان وبني بهلول واستمعت من مدير الأحوال بالمديرية المقدم عبد اللطيف ضيف الله إلى إيضاح حول سير الحملة في مختلف المراكز بالمديرية، حيث تم منح أكثر من ثلاثة آلاف شهادة ميلاد.

وأشادت اللجنة بجهود الفرق الميدانية المكلفة بمنح شهادات الميلاد وتعاون المواطنين ونسبة الإقبال.. داعية إلى استغلال الفترة المتبقية من الحملة التي تنفذها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي على مدى أسبوعين.

سبـأ
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