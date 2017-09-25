مجلس القضاء الأعلى يحيل قاضيين وعضوي نيابة للمحاسبة

صنعاء - سبأ :



جاء ذلك بعد مناقشة المجلس التقارير المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ومجلس المحاسبة بالمجلس، كما وافق المجلس على إحالة عضو نيابة أخر إلى العمل الإداري تطبيقا لقرار مجلس المحاسبة .



واستعرض المجلس عدد من المسائل القانونية المتصلة بآليات التفتيش القضائي ووضع المعالجات الكفيلة لمنع وقوع أي مخالفات مسلكية وإيجاد الحلول السريعة للتصدي لهذه المشاكل .



كما أقر المجلس إضافة اختصاص قضايا السجناء من مديريات محافظة تعز في القضايا الجسيمة إلى اختصاص المحكمة الجزائية بمحافظة إب.



وكان المجلس قد استعرض عددا من المواضيع واتخذ إزائها القرارات المناسبة، واستعرض محضر اجتماعه السابق واقره.

[25/سبتمبر/2017]أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل، إحالة قاضيين وعضوي نيابة إلى مجلس المحاسبة.سبـأ