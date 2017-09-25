ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:51:47م
المجلس السياسي الأعلى يثني على مرجعيات المكونات السياسية ويناقش تقارير أداء المؤسسات
واصل المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعاته اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة مناقشة المعالجات المقترحة لعدد من القضايا التي أدت إلى التباينات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا.
اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط
صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق.
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.
آخر الأخبار:
إلقاء القبض على مرتزقة عائدين من مأرب بنقطة أمنية في البيضاء
تفقد سير حملة منح شهادات الميلاد بمحافظة صنعاء
مجلس القضاء الأعلى يحيل قاضيين وعضوي نيابة للمحاسبة
رئيس الثورية العليا يؤكد على أهمية الاحتفال بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صورة أرشيفية
مجلس القضاء الأعلى يحيل قاضيين وعضوي نيابة للمحاسبة
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :


أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل، إحالة قاضيين وعضوي نيابة إلى مجلس المحاسبة.


جاء ذلك بعد مناقشة المجلس التقارير المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ومجلس المحاسبة بالمجلس، كما وافق المجلس على إحالة عضو نيابة أخر إلى العمل الإداري تطبيقا لقرار مجلس المحاسبة .

واستعرض المجلس عدد من المسائل القانونية المتصلة بآليات التفتيش القضائي ووضع المعالجات الكفيلة لمنع وقوع أي مخالفات مسلكية وإيجاد الحلول السريعة للتصدي لهذه المشاكل .

كما أقر المجلس إضافة اختصاص قضايا السجناء من مديريات محافظة تعز في القضايا الجسيمة إلى اختصاص المحكمة الجزائية بمحافظة إب.

وكان المجلس قد استعرض عددا من المواضيع واتخذ إزائها القرارات المناسبة، واستعرض محضر اجتماعه السابق واقره.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إلقاء القبض على مرتزقة عائدين من مأرب بنقطة أمنية في البيضاء
تفقد سير حملة منح شهادات الميلاد بمحافظة صنعاء
رئيس الثورية العليا يؤكد على أهمية الاحتفال بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر
إدارية محلي الحديدة تناقش وضع مركز الغسيل الكلوي ومكتب النقل
مناقشة آلية تنمية الموارد الزكوية بمحافظة صنعاء
مجلس النواب يهنئ الشعب اليمني بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
رئيس مؤسسة سماء الإنسانية تروي تفاصيل اختطاف الطفلة بثينة من قبل العدوان
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بقصف مدفعي شمال شرق كهبوب
تشييع جثمان الشهيد العقيد عمار أبو خرفشة في موكب جنائزي مهيب بحجة
مناقشة تنفيذ برنامج التعليم المجتمعي بمدارس عمران
العدوان السعودي على اليمن
الليلة إنطلاق حملة تغريدات دعما لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم العدوان
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب القراميش بمأرب
[25/سبتمبر/2017]
العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل وسيارة مواطن بمديرية باقم بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by