[25/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :
أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي على أهمية احتفاء الشعب اليمني بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر المجيدة لما تمثله من دلالة وطنية ووفاء لتضحيات الثوار الأحرار.
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا خلال زيارته التفقدية اليوم لقلعتي القاهرة ونعمان بمدينة حجة أن ثوار 21 سبتمبر سيعملون على مواصلة تحقيق أهداف ثورة الـ26 من سبتمبر.
وأشار إلى أن ثورة 21 سبتمبر جاءت امتدادا لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة التي حاول النظام السعودي وأدها كما يحاول اليوم مع ثورة 21 سبتمبر التي جذرت الروح الوطنية ورفضت التبعية والوصاية الخارجية.
ولفت رئيس الثورية العليا إلى أن الزيارة لقلعتي القاهرة ونعمان التاريخيتين بمدينة حجة والاطلاع على معالمهما الأثرية، يعيد إلى الذاكرة اليمنية الثوار الأحرار الذين قبعوا فيهما وما قدموه من تضحيات جسيمه ﻻ تقل شأنا عما يقدمه أحرار اليوم من تضحيات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
رافقه خلال الزيارة وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد عبدالقدوس ورئيس قطاع الفضائية اليمنية عبد الرحمن العابد وعدد من وكلاء المحافظة.
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