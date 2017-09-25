[25/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن احمد الهيج، وضع مركز الغسيل الكلوي ومكتب النقل في المحافظة.
حيث ناقشت الهيئة بحضور أمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي، الوضع الصحي لمركز الغسيل الكلوي والدور الذي يجب القيام به لاستمراره في تقديم خدماته الإنسانية تجاه المرضى.
وأقرت الهيئة تقديم مبلغ مليون ريال شهريا دعما لمركز الغسيل الكلوي لمواجهة أهم الاحتياجات التي يتطلبها المركز للاستمرار في تقديم خدماته الطبية والإنسانية للمرتادين عليه من المحافظة والمحافظات المجاورة.
كما ناقشت الهيئة الإدارية وضع مكتب النقل والآلية التي ينفذ من خلالها مهامه وأنشطته والجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم شئون النقل لاستمرار المكتب في القياد بدوره وعدم التداخل مع الجهات الأخرى.
وكانت الهيئة قد استمتعت من المختصين في مكتبي الصحة العامة والسكان والنقل إلى الجهود المبذولة لاستمرار العمل والقيام بالدور المطلوب تجاه المستفيدين من خدمات تلك الجهات.
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