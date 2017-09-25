|
مناقشة آلية تنمية الموارد الزكوية بمحافظة صنعاء
[25/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة صنعاء برئاسة وكيل المحافظة محمد الحباري آلية تنمية الموارد الزكوية بالمحافظة.
وناقش الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الخدمات حفظ الله اللساني ومدير مكتب الواجبات حميد الغولي ومدير المالية منصور الجوفي الصعوبات التي تعيق عمل بمكتب الواجبات بالمحافظة والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وفي الاجتماع أشاد الوكيل الحباري بجهود مكتب الواجبات في تنمية الإيرادات وتحصيلها ..مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد واستشعار المسئولية وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد وتفعيل الاداء ورفع مستوى التنسيق بين الإدارة العامة للواجبات والسلطات المحلية بالمديريات لتحصيل الإيرادات.
سبأ