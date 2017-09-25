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مجلس النواب يهنئ الشعب اليمني بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
[25/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وقيادة وأعضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.
وحيا رئيس وأعضاء مجلس النواب الصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان .. سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا إليه من عزة ورفعة ونصر على تحالف العدوان.
سبأ