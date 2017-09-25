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البرلمان العراقي يصوت على قرارات ضد إستفتاء الاكراد للانفصال
[25/سبتمبر/2017]
بغداد – سبأ :
 صوت البرلمان العراقي اليوم الاثنين على عدة قرارات ضد الاستفتاء الذي ينظمه الأكراد في إقليم كردستان العراق للانفصال وطالب في أحد هذه القرارات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد "للحفاظ على وحدة العراق" .

ونص القرار على "إلزام القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003م".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب العراقي كريم النوري قوله "وجهتنا القادمة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها المحتلة من قبل عصابات مسلحة خارجه عن القانون ولا تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة" في إشارة إلى قوات البشمركة التابعة لاقليم كردستان العراق .

وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الإقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد وأربيل.

وتضم هذه المناطق محافظة كركوك الغنية بالنفط، ومناطق متفرقة في محافظات نينوى و ديالى وصلاح الدين شمال البلاد ومحافظة واسط في وسط البلاد.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن الحكومة "ملزمة باتخاذ كل الوسائل القانونية والدستورية للحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بانفصال أي جزء من أجزاء العراق وكذلك الحفاظ على الواقع القانوني والإداري في المناطق المتنازع عليها كونها خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية".

واضاف المتحدث انه "بالتأكيد لن نقبل أي محاولة لفرض أمر واقع أو تغيير إداري يحصل في هذه المناطق" .. مشدداً على أن الحكومة "ستلجأ إلى كل الخيارات والسبل الدستورية والقانونية لتحقيق هذا الأمر".

سبأ
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