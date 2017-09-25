رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب الشباب الوطني يبدأ معسكراً داخلياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا صنعاء - سبأ:

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة الشباب اليوم بالعاصمة صنعاء معسكراً تدريبياً داخلياً استعداداً لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عاماً.



ويلعب المنتخب الوطني للشباب ضمن المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لهذه الفئة وذلك إلى جوار منتخبات تركمانستان، الهند، والسعودية مستضيف مباريات المجموعة في مدينة الدمام خلال الفترة من 3 وحتى 8 نوفمبر القادم.



وسبق المعسكر التدريبي للمنتخب معسكرين تجميعيين أولهما في محافظة عدن استمر خمسة أيام قبل عيد الأضحى بمشاركة 40 لاعباً من محافظات: عدن، أبين، لحج، والضالع، فيما كان الثاني في أمانة العاصمة الأسبوع الماضي بمشاركة نحو 55 لاعباً من عدد من المحافظات الشمالية والشرقية.



واختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني محمد حسن البعداني أفضل اللاعبين من المعسكرين التجميعيين لينظموا للمعسكر التدريبي الذي بدأ اليوم بمشاركة نحو 60 لاعباً.



وسيواصل الجهاز الفني للمنتخب عملية الفرز والاختيار إلى جانب التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية حتى الاستقرار على التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعباً.



ووفقاً لنظام بطولة كأس آسيا للشباب، يتأهل إلى النهائيات التي تقام العام القادم، أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني من بين المجموعات العشر في التصفيات.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ