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تشييع جثمان الشهيد العقيد عمار أبو خرفشة في موكب جنائزي مهيب بحجة
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تشييع جثمان الشهيد العقيد عمار أبو خرفشة في موكب جنائزي مهيب بحجة
[25/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ:
 شيع بمحافظة حجة اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وقيادات من وزارتي الدفاع والداخلية جثمان شهيد الوطن العقيد عمار عبدالله أبو خرفشة أركان حرب قوات الأمن المركزي فرع حجة الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في مواجهة قوى العدوان في ميدي.

وخلال التشييع الذي رافقه عرض مصحوب بالموسيقى العسكرية بحضور وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد عبدالقدوس الشرعي ورئيس قطاع التلفزيون عبد الرحمن العابد ومدير إدارة أمن المحافظة العميد ركن عبد السلام إسحاق وقيادات محافظات حجة والحديدة وعمران، أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بمناقب الشهيد وأدواره البطولية التي أجترحها مع زملائه في مواجهة جحافل العدوان والمرتزقة.

وأشار إلى أن الشهيد عمار من ضباط الأمن المركزي المشهود لهم بالكفاءة وكان له دور بارز في تنظيم وإعادة جاهزية قوات الأمن المركزي بمحافظة حجة.

فيما أكد المشيعون أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية عن مواصلة دورهم الوطني ورفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال والعتاد.. مشيرين إلى أن قوافل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل عزة وكرامة الوطن لن تذهب هدرا.

كما أكدوا جاهزيتهم لرفد جبهات المواجهة مع العدوان واستعدادهم التضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

ومن المقرر أن يتم موارة جثمان الشهيد الثرى بروضة الشهداء بالعاصمة صنعاء.

تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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