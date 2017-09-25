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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:01م
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مناقشة تنفيذ برنامج التعليم المجتمعي بمدارس عمران
[25/سبتمبر/2017]
عمران - سبأ:
 ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان آلية تنفيذ برنامج التعليم المجتمعي في مدارس عمران لضمان استمرارية التعليم في الطوارئ .

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة أمين فراص ومدراء عموم المديريات ومدراء التربية وقيادات من السلطة المحلية ، أكد المحافظ أهمية حشد الجهود المجتمعية والسياسية لدعم استمرارية التعليم بمدارس المحافظة في ظل عدم توفر الإمكانيات للدولة لدعم قطاع التعليم للعام الدراسي الجديد .

وأشار إلى أهمية البرنامج وضرورة تحقيق أهدافه بتكاتف الجميع في الأزمات والظروف الصعبة .

وأهاب بالجميع الاضطلاع بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وإفشال مخططات العدوان الرامية إلى تعطيل العملية التعليمية.

من جانبه استعرض مدير مكتب التربية احمد الشهاري اللائحة التنظيمية للبرنامج والية تنفيذه على مستوى كل مدرسة بالمحافظة بتشكيل مجالس للآباء والأمهات .موكدا أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والتفاعل الإيجابي في الإسهام لدعم العملية التعليمية بما يضمن استمرارها وتفويت مخططات العدوان الرامية تعطيل التعليم وتجهيل الأجيال.

حضر الاجتماع رئيس لجنه الخدمات بالمحافظة احمد الصديق.

سبأ
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