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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:01م
المجلس السياسي الأعلى يثني على مرجعيات المكونات السياسية ويناقش تقارير أداء المؤسسات
واصل المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعاته اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة مناقشة المعالجات المقترحة لعدد من القضايا التي أدت إلى التباينات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا.
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المجلس السياسي الأعلى يثني على مرجعيات المكونات السياسية ويناقش تقارير أداء المؤسسات
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصل المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعاته اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة مناقشة المعالجات المقترحة لعدد من القضايا التي أدت إلى التباينات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا.

واتخذ المجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص عدد من القرارات التي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.

وأثنى الإجتماع على مرجعيات المكونات السياسية لتعاطيها المسئول مع مختلف القضايا .. ودعاها إلى بذل المزيد لدعم الجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها المجلس في سبيل الرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة.

وفي إطار تقييم الحكومة والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة الماضية .. ناقش الإجتماع عدداً من تقارير الأداء المرفوعة من قبل عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وفي مقدمتها التقرير المرفوع من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول أدائه خلال الفترة من يوليو 2016م حتى يوليو 2017م.

واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية العليا حول عدد من المستجدات العسكرية والأمنية .. مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة وتعاطيها الوطني المسئول مع مختلف المتغيرات والمستجدات.

واطلع المجلس السياسي الأعلى على الطلبات المقدمة لزيارة بلادنا من قبل بعض المؤسسات الإعلامية الخارجية .. ووجه الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبما يسهم في تعرية العدوان وكشف جرائمه للري العام المحلي والدولي .

هذا وقد أقر المجلس السياسي الأعلى تكليف لجنة من أعضائه لإعداد مشروع خطة عمل للفترة القادمة وذلك بالتوازي مع استكمال تقييم الأداء للمرحلة الماضية لكل مؤسسات وأجهزة الدولة والتي على ضوئها ستتخذ القرارات المناسبة لتحسين وتطوير عمل مؤسسات الدولة واتخاذ الاجراءات الحازمة تجاه المقصرين والمتواطئين.

سبأ
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