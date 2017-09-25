[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد علي الزلب خلال لقاءه اليوم رئيسة مؤسسة التنمية المستدامة آسية المشرقي، آلية تنفيذ مشروع حماية الأطفال اللاجئين بالشراكة مع المصلحة، خاصة ما يتعلق بتقديم شهادة الميلاد .
وتطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه المصلحة في عدم توفر البطائق الشخصية والعائلية وإدخالها إلى اليمن جراء إستمرار العدوان الحصار الجائر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية .
وفي اللقاء أكد اللواء الزلب الحرص على إستمرار التعاون مع المؤسسة وحل كافة القضايا بما لا يخل بالقوانين .
فيما أشادت رئيسة مؤسسة التنمية المستدامة بمستوى الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال للأطفال اللاجئين والنازحين.. مشيرة إلى أن المؤسسة بصدد البدء بمشروع خدمات النازحين في الحديدة بالتعاون مع المصلحة للأطفال النازحين واللاجئين.
حضر اللقاء مدير عام الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد علي عامر ونائب مدير عام السجل المدني العقيد هاشم ابراهيم ومدير التنسيق والتعاون الخارجي ليلى الشرجبي.
سبأ