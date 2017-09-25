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آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:01م
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الليلة إنطلاق حملة تغريدات دعما لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم العدوان
[25/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 تنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم حملة تغريدات بعنوان "مطلبنا تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم التحالف بحق اليمنيين" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأكد المنظمون على أهمية المشاركة في الحملة دعماً لمطالبة المنظمات الدولية والمنظمات المحلية في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم تحالف العدوان وانتصاراً لدماء ضحايا العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وتحقيق العدالة الدولية.

ودعوا إلى أهمية مشاركة الجميع في حملة التغريدات لإفشال مساعي دول تحالف العدوان لإجهاض قرار تشكيل اللجنة، عبر رابط بنك التغريدات:

https://sites.google.com/site/tweetsfront/

سبأ
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