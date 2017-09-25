[25/سبتمبر/2017]
فياريال ـ سبأ:
اقال نادي فياريال الإسباني مدربه فران ايسكريبا والطاقم المساعد له بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها يوم أمس الأحد على يد مضيفه خيتافي صفر/4 في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال النادي الإسباني في بيان اليوم "قرر فياريال فسخ عقد فران ايسكريبا مدرب الفريق الأول"، مضيفا "يود النادي أن يشكر المدرب ومساعد جوسيب الكاسير ومدرب اللياقة خوسيه ماسكاروس على عملهم وتفانيهم".
ويقبع فياريال على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية، بعدما جمع سبع نقاط فقط من مبارياته الست الأولى.
سبأ