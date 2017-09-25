ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 25 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:01م
المجلس السياسي الأعلى يثني على مرجعيات المكونات السياسية ويناقش تقارير أداء المؤسسات
واصل المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعاته اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة مناقشة المعالجات المقترحة لعدد من القضايا التي أدت إلى التباينات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا.
اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
زنغنه: التزام أوبك بتخفيضات النفط
صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن التزام أوبك باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول، مضيفا أن هناك حاجة لبعض التغييرات إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن إلى السوق.
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23 " التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات؛ قطر، البحرين، والعراق.
آخر الأخبار:
البرلمان العراقي يصوت على قرارات ضد إستفتاء الاكراد للانفصال
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بقصف مدفعي شمال شرق كهبوب
منتخب الشباب الوطني يبدأ معسكراً داخلياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا
تشييع جثمان الشهيد العقيد عمار أبو خرفشة في موكب جنائزي مهيب بحجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
نادي فياريال الإسباني يقيل مدربه فران ايسكريبا
[25/سبتمبر/2017]
فياريال ـ سبأ:
اقال نادي فياريال الإسباني مدربه فران ايسكريبا والطاقم المساعد له بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها يوم أمس الأحد على يد مضيفه خيتافي صفر/4 في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الإسباني في بيان اليوم "قرر فياريال فسخ عقد فران ايسكريبا مدرب الفريق الأول"، مضيفا "يود النادي أن يشكر المدرب ومساعد جوسيب الكاسير ومدرب اللياقة خوسيه ماسكاروس على عملهم وتفانيهم".

ويقبع فياريال على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية، بعدما جمع سبع نقاط فقط من مبارياته الست الأولى.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
منتخب الشباب الوطني يبدأ معسكراً داخلياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا
إنطلاق الدوري التنشيطي للكرة الطائرة بصعدة
القرعة تضع اليمن في المجموعة الأولى في خليجي 23
نادال موجوروزا يتربعا على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس
إسبانيول يضرب ديبورتيفو برباعية في الليغا
تأهل الوحدة والأهلي إلى نهائي بطولة أعياد سبتمبر
فوز العداء الكيني كيبتشوجي بماراثون برلين تحت الأمطار دون كسر الرقم العالمي
سمبدوريا يهزم ميلان بثنائية نظيفة بالدوري الايطالي لكرة القدم
فوز الدنماركية فوزنياكي بلقب دورة طوكيو للتنس
حركة إنقاذ الشبابية الشعبية تنظم ماراثون رياضي شبابي بمناسبة يوم السلام العالمي
العدوان السعودي على اليمن
الليلة إنطلاق حملة تغريدات دعما لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم العدوان
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب القراميش بمأرب
[25/سبتمبر/2017]
العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل وسيارة مواطن بمديرية باقم بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 14 غارة مناطق متفرقة بصعدة
[24/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by