محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الأركان يلتقي مدراء المعاهد والمدارس والمراكز التدريبية العسكرية صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري القضايا المتعلقة بجوانب التدريب والتأهيل العسكري والقتالي .



وأكد الإجتماع الذي ضم ورئيس هيئة العمليات- القائم بأعمال رئيس هيئة التدريب اللواء الركن محمد المقداد ومدير دائرة التدريب العسكري ومدراء المعاهد والمدارس والمراكز التدريبية العسكرية، أهمية تعزيز كفاءة المقاتلين وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم الميدانية في كيفية التعامل مع الأسلحة القتالية الحديثة والمتطورة واستخدامها.



وفي الإجتماع أشاد رئيس هيئة الأركان بأداء المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وتفاعلها مع مجريات الأعمال القتالية للمرابطين في الميدان وما تتطلبه من تدريب نوعي وخبرات ومهارات عسكرية احترافية مواكبة لطبيعة الأعمال القتالية التي يتطلبها الواقع الميداني .



وأشار إلى أن قوى العدوان وصلت إلى مرحلة من الإحباط والتخبط بفضل الروح المعنوية العالية والصمود والاستبسال للأبطال في مختلف الجبهات والذي يمثل إنعكاسا لإيمانهم بعدالة قضيتهم التي يدافعون عنها ونوعية تدريبهم في مواجهة تحشيدات وطرق وأساليب العدو.



وأوضح اللواء الغماري أن الإنتصارات الميدانية والملاحم البطولية التي يجترحها المقاتلين الأبطال من منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية جسدت لوحة مشرفة عن كفاءة ومقدرة واحترافية المقاتلين الذين تهاوت وانكسرت أمام قوة إرادتهم كل الزحوفات للغزاة والمعتدين.



وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والتحرك لتأدية الواجب الوطني في مواجهة المعتدين ومرتزقتهم كل من موقعه والعمل بمسئولية في تعزيز جوانب التدريب والتأهيل العسكري النوعي مع مراعاة اتخاذ الإحتياطات الضرورية .. مثمنا كافة الجهود التي تبذلها المعاهد والمدارس والمراكز التدريبية والمدربون والمتخصصون في مجالات التدريب والتأهيل النوعي في مختلف التخصصات العسكرية والقتالية.



فيما أشار نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي حمود الموشكي الى أهمية التدريب والتأهيل في صقل المهارات وإعداد المقاتل المحترف بما يواكب طبيعة المهام القتالية التي يخوضها .. مشددا على ضرورة تفعيل كافة الجوانب المرتبطة بالإعداد والتدريب والتأهيل وتحقيق التكامل بين هيئة ودائرة التدريب والمعاهد والمدارس والمراكز التدريبية.



وأكد اللواء الموشكي أن قيادة الوزارة ورئاسة هيئة الأركان العامة ستقدم الدعم للمعاهد والمدارس والمراكز التدريبية للإضطلاع بمهامها وتجاوز الصعوبات التي تقف أمامها.



فيما أكد القائم بأعمال رئيس هيئة التدريب ومدراء المعاهد والمدارس والمراكز التدريبية العسكرية مواصلتهم لأدوارهم الوطنية في تعزيز وتفعيل جوانب التدريب والتأهيل العسكري والقتالي وفقا لتعليمات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وخطط وبرامج التدريب والتأهيل.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ