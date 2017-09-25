عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيومن رايتس ووتش : تحالف واشنطن قصف مدنيين في الرقة شمال شرق سورية نيويورك – سبأ :

إتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الانسان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش) في سورية بقصف مدنيين خلال شهر مارس قرب محافظة الرقة ما أسفر عن مقتل 84 مدنياً بينهم 30 طفلاً على الأقل.



وذكرت المنظمة الحقوقية والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها انها وثقت وقوع "غارتين في آذار/ مارس على مدرسة كانت تؤوي عائلات نازحة في المنصورة بالإضافة إلى ضرب سوق وفرن في الطبقة" غرب مدينة الرقة شمال شرق سورية .



ونقلت المنظمة عن شهود قولهم أن "مقاتلي (داعش) كانوا موجودين في هذين المكانين، ولكن كان هناك أيضاً عشرات إن لم يكن مئات المدنيين".



وذكر نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة أولي سولفانغ ان "هذه الهجمات قتلت عشرات المدنيين، وبينهم أطفال، لجأوا إلى المدرسة أو كانوا متواجدين في الطابور لشراء الخبز من الفرن".



وأضاف "إن لم تكن قوات التحالف تعلم بوجود مدنيين في هذين الموقعين، فعليها أن تعيد النظر في الاستخبارات التي تستخدمها للتحقق من أهدافها، لأنه من الواضح أنها لم تكن كافية".



وبحسب المنظمة، نفذ التحالف الغارة الأولى على مدرسة البادية في المنصورة في 20 مارس ما تسبب بمقتل 40 شخصاً على الأقل بينهم 16 طفلاً، فيما شنّ الغارة الثانية على سوق وفرن في مدينة الطبقة بعد يومين، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً بينهم 14 طفلاً.

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ