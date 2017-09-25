محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة سياسية بصنعاء حول ثورة 26 سبتمبر 55 عاما بين الطموح والمراوحة صنعاء - سبأ:

عقدت بصنعاء اليوم ندوة سياسية بعنوان" 26 سبتمبر 1962م، 55 عاما بين الطموح والمراوحة"، نظمها المكتب السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان .



وفي الندوة التي حضرها وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي .. اعتبر رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري ثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم للشعب اليمني التي كانت وستظل أم الثورات اليمنية .



وأشار إلى أن الندوة تأتي إمتداد لسلسلة من الندوات والفعاليات التي ينظمها التكتل بالشراكة بين المكونات والأحزاب السياسية المناهضة للعدوان.



عقب ذلك قدمت ثلاثة أوراق عمل تناول في الورقة الأولى التي قدمها عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد، أهداف الثورة بين الواقع والطموح .. لافتا إلى أن التغيير فطرة الإنسانية والتطلع نحو الأفضل هدف منشود، ما دفع الضباط الأحرار في ثورة 26 سبتمبر للخروج بثورة رفعت وتبنت أهداف الثورة الستة.



فيما تطرق الأمين العام المساعد لحزب الكرامة اليمني الدكتور ماجد الإدريسي في ورقة العمل الثانية إلى الدور السلبي للنظام السعودي خلال مراحل ثورة 26 سبتمبر.. مستعرضا التسلسل التاريخي للتطورات السياسية في شمال الوطن وجنوبه وأبرز المحطات التاريخية لليمن.

بدوره قدم فهمي اليوسفي من إشتراكيون ضد العدوان ورقة العمل الثالثة حول ترجمة لبعض محطات ثورة 26 سبتمبر و الإرهاصات قبل وبعد قيام الثورة .. لافتا إلى مخرجات ثورة 26 من سبتمبر والأهداف التي قامت من أجلها .

سبأ [25/سبتمبر/2017]سبأ